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В Італії найменша кількість померлих від коронавірусу за місяць

Неділя, 3 травня 2020, 19:36

В Італії кількість померлих від коронавірусу продовжує зменшуватися, як і кількість пацієнтів, що перебувають у реанімаціях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

За останню добу зафіксовано 174 летальні випадки серед інфікованих, що є найнижчим показником за понад місяць.

У суботу повідомлялося про 192 померлих, а також про 282 смерті за межами лікарень, які фактично сталися в квітні, але були зареєстровані лише зараз. Загальна кількість померлих зросла до 28 84 осіб.

За 24 години зафіксовано 1389 нових випадків, тоді як днем раніше було 1900.

Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 1501 осіб - на 38 менше, ніж вчора. 1740 людей вилікувались від коронавірусу за останню добу, вчора цей показник був майже на тому ж рівні. Загалом з початку епідемії хворобу подолали 81 654 осіб.

На цей час позитивний результат тесту в Італії мають 100 179 осіб. Кількість збільшується до 210 717, якщо в підрахунку є також померлі та ті, хто вилікувався.

Теми: Італіякоронавірус


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