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Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами

Неділя, 3 травня 2020, 23:00
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами

Болгарія планує наступного тижня скасувати заборону на виїзд за межі своїх місцевих громад і послабить низку інших коронавірусних обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр Бойко Борисов, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За словами Борисова, контрольно-пропускні пункти, які контролюють міжміські поїздки, швидше за все, будуть зняті в середу, коли в Болгарії відзначається День Святого Георгія.

За його словами, обмеження на поїздки було важливим, додавши, що громадяни повинні залишатися дисциплінованими в найближчі тижні.

"Я дійсно сподіваюся на дисципліну. Ми повинні звикнути жити з цим вірусом, він не закінчиться через рік або два", - сказав він.

У найближчі дні будуть зняті і інші обмеження. Відкриті бари і ресторани відновлять роботу після перевірок регіональними інспекціями охорони здоров'я і агентством з безпеки харчових продуктів.

Спортсменам буде дозволено проводити індивідуальні тренування.

"Індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі дозволені з завтрашнього дня, але не змагання. Також будуть відкриті басейни з дотриманням всіх заходів безпеки - дезінфікуючі засоби в роздягальнях, (дотримання) безпечної відстані ", - сказав Борисов.

У Болгарії підтверджено 1611 випадків захворювання і 72 смертельних випадки. Країна оголосила надзвичайний стан до 13 травня, щоб протистояти поширенню коронавірусу. Борисов повідомив, що в понеділок буде підготовлений законопроєкт про скасування надзвичайного стану.

Теми: Болгаріякоронавірус
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