Усі розділи
Укр / Рус

Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами

Неділя, 3 травня 2020, 23:00

Болгарія планує наступного тижня скасувати заборону на виїзд за межі своїх місцевих громад і послабить низку інших коронавірусних обмежень.

Про це заявив прем'єр-міністр Бойко Борисов, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За словами Борисова, контрольно-пропускні пункти, які контролюють міжміські поїздки, швидше за все, будуть зняті в середу, коли в Болгарії відзначається День Святого Георгія.

За його словами, обмеження на поїздки було важливим, додавши, що громадяни повинні залишатися дисциплінованими в найближчі тижні.

"Я дійсно сподіваюся на дисципліну. Ми повинні звикнути жити з цим вірусом, він не закінчиться через рік або два", - сказав він.

У найближчі дні будуть зняті і інші обмеження. Відкриті бари і ресторани відновлять роботу після перевірок регіональними інспекціями охорони здоров'я і агентством з безпеки харчових продуктів.

Спортсменам буде дозволено проводити індивідуальні тренування.

"Індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі дозволені з завтрашнього дня, але не змагання. Також будуть відкриті басейни з дотриманням всіх заходів безпеки - дезінфікуючі засоби в роздягальнях, (дотримання) безпечної відстані ", - сказав Борисов.

У Болгарії підтверджено 1611 випадків захворювання і 72 смертельних випадки. Країна оголосила надзвичайний стан до 13 травня, щоб протистояти поширенню коронавірусу. Борисов повідомив, що в понеділок буде підготовлений законопроєкт про скасування надзвичайного стану.

Теми: Болгаріякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помпео заявив про докази походження коронавірусу з лабораторії в Ухані

Нардеп Тищенко обіцяє готувати для лікарів, якщо "Велюр" порушив закон

відеоВ Одесі працюють магазинчики і кафе, люди без масок

відеоГончарук зізнався, чому не зміг вичистити Авгієві стайні в Кабміні

Прем'єр Британії: лікарі були готові до варіанту оголосити про мою смерть

відео, фотоПідприємці влаштували пікет під Офісом президента, вимагають послаблення карантину

Усі головні новини...
Болгарія
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень
Болгарія зобов’язала всіх жителів носити маски
В Україну екстрадували Левіна, якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк
Останні новини
23:00
Болгарія послаблює карантин, дозволяє пересування між містами
22:53
"Золота Дзиґа 2020": визначили найкращий український фільм
22:37
Помпео заявив про докази походження коронавірусу з лабораторії в Ухані
22:01
У ще одному гуртожитку Запоріжжя виявили коронавірус
21:38
У США за один день COVID-19 забрав стільки життів, як теракт 11 вересня
21:17
Нардеп Тищенко обіцяє готувати для лікарів, якщо "Велюр" порушив закон
20:45
Новини економіки: перекази від мігрантів та ліквідація закладів громадського харчування
20:16
Поліція розслідує напад на ромів у Києві, шукає потерпілих
19:36
В Італії найменша кількість померлих від коронавірусу за місяць
19:27
РФ знову б'є рекорди, в Москві майже 6 тисяч нових випадків COVID-19
Усі новини...