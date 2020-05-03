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Посольство США закликало розслідувати вбивства журналістів і активістів

Неділя, 3 травня 2020, 23:27

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у Всесвітній день свободи преси закликала українську владу до справедливого розслідування нападів на журналістів та активістів.

Джерело: звернення Квін, опубліковане на сторінці посольства в Facebook

Пряма мова: "У той час, як ми вітаємо відданих, об'єктивних українських журналістів, які працюють сьогодні, наші думки також з родинами українських журналістів та активістів, які віддали свої життя у пошуках правди, таких як Георгій Ґонґадзе, Павло Шеремет, Катерина Гандзюк та інші".

"Ми продовжуємо підтримувати народ України, закликаючи до справедливості у незавершених розслідуваннях нападів на журналістів та активістів. Свобода преси та безпека журналістів повинні бути жорстко захищені".

Деталі: Квін також зазначила, що робота журналістів зменшує вплив зловмисників, так само і в Росії, "які намагаються маніпулювати громадською думкою, поширюючи дезінформацію, страх та невпевненість".

Українська правда
Теми: СШАЗМІвбивствонапад


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