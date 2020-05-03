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В Італії злочинність під час карантину знизилась майже на 67%

Неділя, 3 травня 2020, 23:54

З 1 по 31 березня, коли в Італії почали вводити обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом, відбулося різке зниження рівня злочинності.

Про це свідчать дані МВС Італії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reggio TV.

За вказаний період було скоєно 68 069 злочинів, тоді як за аналогічний період 2019 року їх було 203 723.

Зокрема, спостерігалося зниження в порівнянні із загальною тенденцією злочинів жорстокого поводження в сім'ї (-37,4%) і грабежів в аптеках (-28,2%).

За час карантину кількість вбивств знизилася на 71%, а крадіжок і згвалтувань - на 72%. Число злочинів, пов'язаних з розповсюдженням наркотиків, скоротилося на 46%.

Водночас, збільшилася кількість злочинів, пов'язаних з лихварством (+ 9,1%).

У МВС зазначають, що економічний та фінансовий контекст, який зумовлений етапом відновлення економіки, "піддає весь виробничий і комерційний сектор ризику проникнення організованої злочинності".

Поліція активізує зусилля, щоб запобігати спробам незаконної конкуренції через погрози і насильство, шахрайству і корупції.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії за перші 15 днів карантину кількість зареєстрованих кримінальних злочинів скоротилася на 73,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Теми: Італіякарантинкоронавірус


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