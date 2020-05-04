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У Чернівецькій області знову зросло число хворих на коронавірус

Понеділок, 4 травня 2020, 00:19
У Чернівецькій області знову зросло число хворих на коронавірус

3 травня на Буковині виявили 69 випадків зараження коронавірусом, 37 із яких – в обласному центрі.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, 3 травня, лабораторно підтверджено ще 69 випадків коронавірусу в області. З них 37 – у Чернівцях".

Деталі: Побороли захворювання станом на вечір 3 травня 159 людей.

Загалом у Чернівецькій області зафіксували 1887 інфікувань коронавірусом. 

За день же Чернівецький обласний лабораторний центр зробив 441 ПЛР-дослідження.

Що передувало: У Чернівецькій області 2 травня діагностували 73 нових інфікувань коронавірусом, усього на Буковині – 1818 випадків захворювання. 

Нагадаємо:

  • 2 травня в Україні Covid-19 діагностували у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.
  • Станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус
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