У Чернівецькій області знову зросло число хворих на коронавірус
Понеділок, 4 травня 2020, 00:19
3 травня на Буковині виявили 69 випадків зараження коронавірусом, 37 із яких – в обласному центрі.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні, 3 травня, лабораторно підтверджено ще 69 випадків коронавірусу в області. З них 37 – у Чернівцях".
Деталі: Побороли захворювання станом на вечір 3 травня 159 людей.
Загалом у Чернівецькій області зафіксували 1887 інфікувань коронавірусом.
За день же Чернівецький обласний лабораторний центр зробив 441 ПЛР-дослідження.
Що передувало: У Чернівецькій області 2 травня діагностували 73 нових інфікувань коронавірусом, усього на Буковині – 1818 випадків захворювання.
Нагадаємо:
- 2 травня в Україні Covid-19 діагностували у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.
- Станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.
Українська правда