У Чернівецькій області знову зросло число хворих на коронавірус

3 травня на Буковині виявили 69 випадків зараження коронавірусом, 37 із яких – в обласному центрі.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні, 3 травня, лабораторно підтверджено ще 69 випадків коронавірусу в області. З них 37 – у Чернівцях".

Деталі: Побороли захворювання станом на вечір 3 травня 159 людей.

Загалом у Чернівецькій області зафіксували 1887 інфікувань коронавірусом.

За день же Чернівецький обласний лабораторний центр зробив 441 ПЛР-дослідження.

Що передувало: У Чернівецькій області 2 травня діагностували 73 нових інфікувань коронавірусом, усього на Буковині – 1818 випадків захворювання.

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