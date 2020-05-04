На Рівненщині зареєстрували більше 750 випадків COVID-19

3 травня у Рівненській області підтвердили 29 нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова: Станом на вечір 3 травня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 3 до 76 років".

Деталі: Коронавірус виявили також у медпрацівниці. Жінка працює лаборанткою перинатального центру і контактувала з вагітною хворою.

Загалом в області зафіксували 762 випадки інфікування, 18 людей померли.

Окрім того, вилікувались 85 пацієнтів.

Серед них голова Рокитнівської РДА, очільник районної ради та головний лікар Рокитнівської ЦРЛ.

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