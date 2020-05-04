Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Рівненщині зареєстрували більше 750 випадків COVID-19

Понеділок, 4 травня 2020, 03:25
На Рівненщині зареєстрували більше 750 випадків COVID-19

3 травня у Рівненській області підтвердили 29 нових випадків захворювання на коронавірус. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова: Станом на вечір 3 травня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 3 до 76 років".

Деталі: Коронавірус виявили також у медпрацівниці. Жінка працює лаборанткою перинатального центру і контактувала з вагітною хворою. 

Загалом в області зафіксували 762 випадки інфікування, 18 людей померли. 

Окрім того, вилікувались 85 пацієнтів. 

Серед них голова Рокитнівської РДА, очільник районної ради та головний лікар Рокитнівської ЦРЛ.

Нагадаємо:

  • 2 травня в Україні Covid-19 діагностували у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.
  • Станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Рівненська областькоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Рівненська область
Посадовця і спільників підозрюють у розкраданні пів мільйона на ремонті казарми
"То він казав, що "Жигуль" – не машина?". Репортаж УП з рідного села Павла "Мерседеса"
Ексголова "Укрзалізниці" Балчун візьме участь у відбудові моста на Рівненщині
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: