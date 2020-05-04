На Рівненщині зареєстрували більше 750 випадків COVID-19
Понеділок, 4 травня 2020, 03:25
3 травня у Рівненській області підтвердили 29 нових випадків захворювання на коронавірус.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
Пряма мова: Станом на вечір 3 травня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 3 до 76 років".
Деталі: Коронавірус виявили також у медпрацівниці. Жінка працює лаборанткою перинатального центру і контактувала з вагітною хворою.
Загалом в області зафіксували 762 випадки інфікування, 18 людей померли.
Окрім того, вилікувались 85 пацієнтів.
Серед них голова Рокитнівської РДА, очільник районної ради та головний лікар Рокитнівської ЦРЛ.
Нагадаємо:
- 2 травня в Україні Covid-19 діагностували у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.
- Станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.
Українська правда