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На Рівненщині зареєстрували більше 750 випадків COVID-19

Понеділок, 4 травня 2020, 03:25

3 травня у Рівненській області підтвердили 29 нових випадків захворювання на коронавірус. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова: Станом на вечір 3 травня на Рівненщині підтверджено 29 нових випадків захворювання на COVID-19. Вік хворих від 3 до 76 років".

Деталі: Коронавірус виявили також у медпрацівниці. Жінка працює лаборанткою перинатального центру і контактувала з вагітною хворою. 

Загалом в області зафіксували 762 випадки інфікування, 18 людей померли. 

Окрім того, вилікувались 85 пацієнтів. 

Серед них голова Рокитнівської РДА, очільник районної ради та головний лікар Рокитнівської ЦРЛ.

Нагадаємо:

  • 2 травня в Україні Covid-19 діагностували у 502 осіб, 9 хворих коронавірусною інфекцією померли.
  • Станом на 9:00 3 травня в Україні 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.

Українська правда
Теми: Рівненська областькоронавірус


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