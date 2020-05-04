Франція не запроваджуватиме 14-денний карантин для людей, які приїхали із Шенгенської зони та Великобританії.

Джерело: CNN із посиланням на заяву Єлисейського палацу

Деталі: Ізоляції буде необов’язковою для всіх осіб, які повернулись із вказаних країн, незалежно від громадянства.

Хоча раніше у міністерстві охорони здоров’я країни говорили про карантин для всіх, хто приїжджає до Франції з-за кордону чи заморських територій.

Водночас, чи буде стосуватись карантинні заходи туристів із США, не зазначається.

Що передувало: Уряд Франції продовжив надзвичайний стан через коронавірус на два місяці в рамках комплексу заходів, які будуть запропоновані парламенту у вівторок.

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастаньєр заявив, що зусилля з обмеження нових коронавірусних інфекцій не дозволять відкрити церкви, мечеті, синагоги і храми.