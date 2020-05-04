Дніпрянам запропонували онлайн відзначити річницю перемоги над нацизмом
Понеділок, 4 травня 2020, 06:43
Міський голова Дніпра Борис Філатов запропонував містянам у соцмережах розповісти про героїв, які причетні до перемоги над нацизмом.
Джерело: Філатов у Facebook
Пряма мова: "У карантині ми чи ні, Дніпро за будь-яких обставин відзначатиме 75-річчя Великої Перемоги над нацистською Німеччиною та її сателітами".
Деталі: Ініціатива мера полягає у поширенні історії дніпрян про тих, хто брав участь у війні.
"Ім'я кожного з них буде відтворене на будівлі міськради – лазерною проєкцією", – стверджує Філатов.
Пізніше мерія планує оприлюднити повний розклад заходів і онлайн-трансляцій на 8 і 9 травня.
Нагадаємо:
- За останніми даними, у Дніпропетровській області зафіксували 448 випадків зараження коронавірусом.
- Раніше міська влада Дніпра вирішили послабити карантин: відкриваються хімчистки, СТО, майстерні та ринки за умови дотримань санітарних заходів безпеки, а з 4 травня будуть доступні для прогулянок деякі зелені зони.
Українська правда