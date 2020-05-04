Дніпрянам запропонували онлайн відзначити річницю перемоги над нацизмом

Міський голова Дніпра Борис Філатов запропонував містянам у соцмережах розповісти про героїв, які причетні до перемоги над нацизмом.

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова: "У карантині ми чи ні, Дніпро за будь-яких обставин відзначатиме 75-річчя Великої Перемоги над нацистською Німеччиною та її сателітами".

Деталі: Ініціатива мера полягає у поширенні історії дніпрян про тих, хто брав участь у війні.

"Ім'я кожного з них буде відтворене на будівлі міськради – лазерною проєкцією", – стверджує Філатов.

Пізніше мерія планує оприлюднити повний розклад заходів і онлайн-трансляцій на 8 і 9 травня.

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