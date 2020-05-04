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Дніпрянам запропонували онлайн відзначити річницю перемоги над нацизмом

Понеділок, 4 травня 2020, 06:43
Дніпрянам запропонували онлайн відзначити річницю перемоги над нацизмом

Міський голова Дніпра Борис Філатов запропонував містянам у соцмережах розповісти про героїв, які причетні до перемоги над нацизмом.

Джерело: Філатов у Facebook

Пряма мова: "У карантині ми чи ні, Дніпро за будь-яких обставин відзначатиме 75-річчя Великої Перемоги над нацистською Німеччиною та її сателітами".

Деталі: Ініціатива мера полягає у поширенні історії дніпрян про тих, хто брав участь у війні.

"Ім'я кожного з них буде відтворене на будівлі міськради – лазерною проєкцією", – стверджує Філатов.

Пізніше мерія планує оприлюднити повний розклад заходів і онлайн-трансляцій на 8 і 9 травня. 

Нагадаємо:

  • За останніми даними, у Дніпропетровській області зафіксували 448 випадків зараження коронавірусом.
  • Раніше міська влада Дніпра вирішили послабити карантин: відкриваються хімчистки, СТО, майстерні та ринки за умови дотримань санітарних заходів безпеки, а з 4 травня будуть доступні для прогулянок деякі зелені зони.

Українська правда
Теми: Дніпро
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