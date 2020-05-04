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На Житомирщині та Київщині досі тліє: рятувальники продовжують роботу

Понеділок, 4 травня 2020, 08:43

У Київській області досі триває робота з ліквідації окремих осередків тління торф’яників у зоні відчуження, на Житомирщині також тліє лісова підстилка, пеньки та деревина.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем.

До гасіння залучено 210 чоловік та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 146 чоловік особового складу та 44 одиниці техніки".

Деталі: У Житомирській області пожежі у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів локалізовані.

Рятувальники повідомляють, що 3 травня поблизу сіл Першотравневе, Дубовий Гай та Лучанки Овруцького району ліквідовано 3 осередки загорання лісової підстилки.

Станом на 7 ранку 4 травня підрозділи ДСНС допомагають працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 207 осіб та 52 одиниці техніки.

Українська правда
Теми: пожежаДСНСЖитомирщинаКиївська областьЧорнобиль


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