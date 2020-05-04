Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщині та Київщині досі тліє: рятувальники продовжують роботу

Понеділок, 4 травня 2020, 08:43
На Житомирщині та Київщині досі тліє: рятувальники продовжують роботу

У Київській області досі триває робота з ліквідації окремих осередків тління торф’яників у зоні відчуження, на Житомирщині також тліє лісова підстилка, пеньки та деревина.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

Станом на 7 год. 4 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем.

До гасіння залучено 210 чоловік та 72 одиниці техніки, з них від ДСНС 146 чоловік особового складу та 44 одиниці техніки".

Деталі: У Житомирській області пожежі у лісових масивах на території Овруцького, Лугинського та Олевського районів локалізовані.

Рятувальники повідомляють, що 3 травня поблизу сіл Першотравневе, Дубовий Гай та Лучанки Овруцького району ліквідовано 3 осередки загорання лісової підстилки.

Станом на 7 ранку 4 травня підрозділи ДСНС допомагають працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 207 осіб та 52 одиниці техніки.

Що передувало: Станом на вечір суботи повідомлялося, що всі осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях локалізували.

30 квітня повідомлялось, що у Житомирській області продовжують гасити щонайменше чотири осередки пожеж, у Чорнобильскій зоні також триває гасіння окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’яника.

Читайте також: І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині

Нагадаємо:

  • Під час пожеж у зоні відчуження постраждало приблизно 5% території Чорнобильського заповідника.
  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • У МВС заявили, що Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаДСНСЖитомирщинаКиївська областьЧорнобиль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: