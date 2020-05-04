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У Франції найменша кількість померлих від коронавірусу з 22 березня

Понеділок, 4 травня 2020, 08:45

У Франції за останню добу підтверджено 135 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом і це найнижчий показник з 22 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

В даний час госпіталізовано 5815 людей з інфекцію Covid-19, у тому числі 345 нових пацієнтів протягом 24 годин; 3819 пацієнтів зараз перебувають у реанімації.

Загалом у Франції з 1 березня померли 24 585 осіб (15 583 у лікарнях та 9312 у соціальних та медико-соціальних закладах, переважно будинки престарілих). Вчора, 2 травня, за добу повідомлялося про смерть 135 осіб, 1 травня - 218 осіб, а 30 квітня - 289.

Інфікування коронавірусом підтверджено у 131 287 осіб, що на 308 більше, ніж попередньої доби.

Виписано з лікарень 50 784 особи, що на 222 більше, ніж попередньої доби.

Нагадаємо, у Великій Британії за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 315 осіб і це вдвічі менше, ніж днем раніше.

В Італії за останню добу зафіксовано 174 летальні випадки серед інфікованих, що є найнижчим показником за понад місяць.

Теми: Франціякоронавірусжертви
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