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Гончарук розповів про своє майбутнє у політиці

Понеділок, 4 травня 2020, 09:10
Гончарук розповів про своє майбутнє у політиці

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що "точно залишається" у публічній політиці.

Джерело: його інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я – передовсім громадянин України. Я продовжую активно цікавитися тим, що відбувається в публічній політиці. Я точно залишаюся у публічній політиці… Десятки людей, які працювали з нами в уряді – всі ми залишаємося командою в широкому сенсі слова. Я кожного дня спілкуюся з багатьма колегами з багатьох дуже сфер. Я думаю, що ми з цим середовищем точно залишимося в тому числі на політичній карті".

Деталі: Щодо того, чи формуватиме він нову політичну силу, Гончарук зауважив, що про це "рано говорити". "Як тільки у нас будуть якісь деталі, чітке розуміння, ми про це скажемо. Зараз я говорив би про суть, про майбутнє. Це важливо. Важливо розуміти, що може бути в країні. А може бути добре", – сказав він.

Гончарук також заявив, що ще не ухвалював рішення про можливу участь у місцевих виборах, запланованих на осінь.

"Українська правда" в Threads

Теми: Гончарукполітична система
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