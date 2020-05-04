Усі розділи
Укр / Рус

Гончарук розповів про спілкування із Зеленським після звільнення

Понеділок, 4 травня 2020, 09:38

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що після звільнення обмінявся кількома повідомленнями із президентом Володимиром Зеленським, проте вважає, що мости між ним і Зеленським не спалено

Джерело: інтерв’ю Гончарука для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я думаю, що нормальні людські відносини збереглися. Декілька разів обмінялися повідомленнями. Не більше…

В особистому спілкуванні Володимир Олександрович приємна, розумна, я хочу вірити, порядна людина. Я не бачу підстав для того, щоб "палити мости".

Більше того, я думаю, що це набагато краще, ніж те, що у нас було до цього. Тобто тут є з чим порівнювати. Але, на жаль, останнім часом дуже багато помилок. І я це пов’язую з тим, що навколо президента часто формується хибне інформаційне поле".

Деталі: Гончарук розповів, що не бачився із президентом із моменту відставки.

Теми: ГончарукЗеленськийзвільненняпрезидентпрем'єр


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографіка15 українців загинули за день від коронавірусу, вже більше 12 тисяч заражень

Гончарук розповів про своє майбутнє у політиці

Грози з градом і навіть сніг: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні

Черкаська ОДА просить суд скасувати послаблення карантину в Черкасах

Помпео заявив про докази походження коронавірусу з лабораторії в Ухані

Нардеп Тищенко обіцяє готувати для лікарів, якщо "Велюр" порушив закон

Усі головні новини...
Гончарук
Гончарук розповів про своє майбутнє у політиці
Гончарук зізнався, чому не зміг вичистити Авгієві стайні в Кабміні
Гончарук розповів, як Зеленський повідомляв йому про відставку
Останні новини
09:55
Італія скасовує жорсткий карантин, який діяв майже два місяці
09:44
Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад п'ятого тижня навчання
09:43
Польща після півтора місяців карантину відкриває ТРЦ і готелі
09:38
Гончарук розповів про спілкування із Зеленським після звільнення
09:29
Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу з'явиться в США до кінця року
09:26
інфографіка15 українців загинули за день від коронавірусу, вже більше 12 тисяч заражень
09:10
Гончарук розповів про своє майбутнє у політиці
08:45
У Франції найменша кількість померлих від коронавірусу з 22 березня
08:43
На Житомирщині та Київщині досі тліє: рятувальники продовжують роботу
08:28
Грози з градом і навіть сніг: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!