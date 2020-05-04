Гончарук розповів про спілкування із Зеленським після звільнення

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів, що після звільнення обмінявся кількома повідомленнями із президентом Володимиром Зеленським, проте вважає, що мости між ним і Зеленським не спалено

Джерело: інтерв’ю Гончарука для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я думаю, що нормальні людські відносини збереглися. Декілька разів обмінялися повідомленнями. Не більше…

В особистому спілкуванні Володимир Олександрович приємна, розумна, я хочу вірити, порядна людина. Я не бачу підстав для того, щоб "палити мости".

Більше того, я думаю, що це набагато краще, ніж те, що у нас було до цього. Тобто тут є з чим порівнювати. Але, на жаль, останнім часом дуже багато помилок. І я це пов’язую з тим, що навколо президента часто формується хибне інформаційне поле".

Деталі: Гончарук розповів, що не бачився із президентом із моменту відставки.