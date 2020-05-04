Частина нардепів не отримає зарплату через прогули – ОПОРА

60 депутатів Верховної Ради прогуляли у квітні більше 30% голосувань, тож за законом зарплату за місяць їм не видаватимуть.

Джерело: аналіз громадянської мережі "ОПОРА"

Деталі: За словами активістів, відповідно до ухвалених у жовтні 2019 року парламентом змін до законодавства, тепер відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється участю їх у голосуваннях. Тобто, якщо депутат не голосує, то він не присутній на засіданнях. Обранцям, які пропустили більше 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням ними депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Таке рішення по депутатах мають прийняти у Комітеті з питань Регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

За даними ОПОРИ, 100% голосувань пропустили 16 депутатів:

Андрій Кожем'якін (Батьківщина),

Андрій Холодов (Слуга народу),

Анжеліка Лабунська (Батьківщина),

Вадим Новинський (позафракційний),

Вадим Столар (ОПЗЖ),

Валерій Дубіль (Батьківщина),

Віктор Балога (За майбутнє),

Віталій Данілов (Батьківщина),

Григорій Немиря (Батьківщина),

Мустафа Джемілєв (Європейська солідарність),

Олег Макаров (Голос),

Олександра Устінова (Голос),

Олесь Довгий (позафракційні),

Сергій Власенко (Батьківщина),

Сергій Рудик (позафракційний),

Сергій Тарута (Батьківщина).