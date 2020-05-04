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Поліція Естонії впіймала співробітників посольства РФ на порушенні карантину

Понеділок, 4 травня 2020, 11:47

Поліція Естонії повідомила в МЗС про порушення співробітниками російського посольства правил соціального дистанціювання на відкритті пам’ятника в Таллінні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Під час церемонії відкриття після капітального ремонту "Бронзового солдата" на Військовому кладовищі в Таллінні працівники російського посольства імовірно порушили правила соціального дистанціювання, встановлені владою Естонії на період надзвичайного стану.

На порушення дипломатами вимоги не збиратися в групи більше ніж по дві людини і на недотримання при знаходженні в громадському місці двометрової дистанції звернув увагу підполковник поліції Вальтер Пярн з Пих'яської префектури.

У своєму листі до Міністерства закордонних справ він нагадав, що під час надзвичайного стану, викликаного коронавірусом, з метою захисту життя і здоров'я людей перебувати в громадському місці можна не більше, ніж по двоє, а дистанція між іншими особами повинна становити хоча б два метри.

Поліція попросила МЗС передати відповідну інформацію посольству.

Церемонія відкриття пам'ятника після ремонту відбулася 30 квітня. На деяких фотографіях посол РФ Олександр Петров знаходився поруч з офіцерами російського ВМФ, не дотримуючись при цьому соціальної дистанції.

Теми: РосіяЕстоніякарантинкоронавірус


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