Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція Естонії впіймала співробітників посольства РФ на порушенні карантину

Понеділок, 4 травня 2020, 11:47

Поліція Естонії повідомила в МЗС про порушення співробітниками російського посольства правил соціального дистанціювання на відкритті пам’ятника в Таллінні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Під час церемонії відкриття після капітального ремонту "Бронзового солдата" на Військовому кладовищі в Таллінні працівники російського посольства імовірно порушили правила соціального дистанціювання, встановлені владою Естонії на період надзвичайного стану.

На порушення дипломатами вимоги не збиратися в групи більше ніж по дві людини і на недотримання при знаходженні в громадському місці двометрової дистанції звернув увагу підполковник поліції Вальтер Пярн з Пих'яської префектури.

У своєму листі до Міністерства закордонних справ він нагадав, що під час надзвичайного стану, викликаного коронавірусом, з метою захисту життя і здоров'я людей перебувати в громадському місці можна не більше, ніж по двоє, а дистанція між іншими особами повинна становити хоча б два метри.

Поліція попросила МЗС передати відповідну інформацію посольству.

Церемонія відкриття пам'ятника після ремонту відбулася 30 квітня. На деяких фотографіях посол РФ Олександр Петров знаходився поруч з офіцерами російського ВМФ, не дотримуючись при цьому соціальної дистанції.

Теми: РосіяЕстоніякарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Росія
Президентка Молдови засудила атаку Росії по історичному центру Одеси
Міноборони РФ заявило, нібито в Одесі готували "теракти проти Росії"
Росіяни ймовірно намагаються створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: