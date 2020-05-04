Українці з більшою довірою ставляться тільки до Зеленського
Президенту Володимиру Зеленського українці частіше висловлюють довіру ніж недовіру.
Джерело: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року
Деталі: Серед представлених в опитуванні політиків, лише до Зеленського довіра висловлюється частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють — 37%).
Найбільше не довіряють українці Петру Порошенку і Юлії Тимошенко.
Дослідження проводили методом телефонного інтерв’ю.
Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Передісторія:
- Згідно із даними іншого опитування, результати якого опублікували у понеділок, якби перший тур президентських виборів відбувся в кінці квітня 2020 року, 42,6% виборців, які визначилися з кандидатом, підтримали чинного президента Володимира Зеленського.