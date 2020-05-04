Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці з більшою довірою ставляться тільки до Зеленського

Понеділок, 4 травня 2020, 17:28
Українці з більшою довірою ставляться тільки до Зеленського

Президенту Володимиру Зеленського українці частіше висловлюють довіру ніж недовіру.  

Джерело: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року

Деталі: Серед представлених в опитуванні політиків, лише до Зеленського довіра висловлюється частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють — 37%).

Найбільше не довіряють українці Петру Порошенку і Юлії Тимошенко.

Дослідження проводили методом телефонного інтерв’ю.

 
скріншот

Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Передісторія:

  • Згідно із даними іншого опитування, результати якого опублікували у понеділок, якби перший тур президентських виборів відбувся в кінці квітня 2020 року, 42,6% виборців, які визначилися з кандидатом, підтримали чинного президента Володимира Зеленського.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: