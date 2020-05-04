Українці з більшою довірою ставляться тільки до Зеленського

Президенту Володимиру Зеленського українці частіше висловлюють довіру ніж недовіру.

Джерело: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року

Деталі: Серед представлених в опитуванні політиків, лише до Зеленського довіра висловлюється частіше, ніж недовіра (йому довіряють 57% опитаних, не довіряють — 37%).

Найбільше не довіряють українці Петру Порошенку і Юлії Тимошенко.

Дослідження проводили методом телефонного інтерв’ю.

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Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Передісторія: