Усі розділи
Укр / Рус

Смерть на Балі: українське подружжя не хворіло на коронавірус

Понеділок, 4 травня 2020, 18:48

Двоє громадян України, подружня пара, яких знайшли мертвими в Індонезії на острові Балі, не хворіли на коронавірусну хворобу Covid-19.

Джерело: директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Погорельцева: "За інформацією лікарні, де перебувають тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У зв'язку з цим правоохоронні органи Індонезії відкрили кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, триває розслідування".

Деталі: З метою встановлення причини смерті поліція планує найближчим часом провести розтин тіл. Посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані дочки померлих громадян, із метою отримання від неї відповідної згоди.

Передісторія:

  • 29 квітня індонезійські ЗМІ повідомили, що двох громадян України знайшли мертвими на острові Балі в Індонезії, у них взяли аналізи на захворювання COVID-19.

Теми: коронавірустуристиукраїнці


powered by lun.ua
Головне сьогодні

120 тисяч смертей: Зеленський назвав можливі наслідки скасування карантину

Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела

Тимошенко пояснила, звідки у неї мільйони доларів

Аваков розповів про порушення карантину в "Епіцентрі" та "Велюрі"

УРЯД ПОМ’ЯКШИВ КАРАНТИН З 11 ТРАВНЯ

ІнфографікаСоціологи показали свіжий рейтинг партій

Усі головні новини...
коронавірус
У МВС майже 250 заражених на коронавірус
В ООН порахували фінансові втрати людства від COVID-19
Без атракціонів і з робочими туалетами: МОЗ показав нові вимоги для роботи парків і скверів
Останні новини
19:05
Viber і Facebook готові платити ПДВ в Україні – Гетманцев
19:00
У Чехії визначили дату зняття заборони на міжнародні пасажирські перевезення
18:55
У МВС майже 250 заражених коронавірусом
18:48
Смерть на Балі: українське подружжя не хворіло на коронавірус
18:46
"Дитячі" виплати ФОПам: як оформити допомогу
18:39
Україна домовилась з Фінляндією про рейси для сезонних працівників
18:31
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції
18:20
В ООН порахували фінансові втрати людства від COVID-19
18:17
Без атракціонів і з робочими туалетами: МОЗ показав нові вимоги для роботи парків і скверів
18:05
Єврокомісія мобілізує мільярд євро на розробку вакцини проти коронавірусу
Усі новини...