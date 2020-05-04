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Смерть на Балі: українське подружжя не хворіло на коронавірус

Понеділок, 4 травня 2020, 18:48
Смерть на Балі: українське подружжя не хворіло на коронавірус

Двоє громадян України, подружня пара, яких знайшли мертвими в Індонезії на острові Балі, не хворіли на коронавірусну хворобу Covid-19.

Джерело: директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Погорельцева: "За інформацією лікарні, де перебувають тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У зв'язку з цим правоохоронні органи Індонезії відкрили кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, триває розслідування".

Деталі: З метою встановлення причини смерті поліція планує найближчим часом провести розтин тіл. Посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані дочки померлих громадян, із метою отримання від неї відповідної згоди.

Передісторія:

  • 29 квітня індонезійські ЗМІ повідомили, що двох громадян України знайшли мертвими на острові Балі в Індонезії, у них взяли аналізи на захворювання COVID-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірустуризмукраїнці
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