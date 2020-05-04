Смерть на Балі: українське подружжя не хворіло на коронавірус
Двоє громадян України, подружня пара, яких знайшли мертвими в Індонезії на острові Балі, не хворіли на коронавірусну хворобу Covid-19.
Джерело: директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Погорельцева: "За інформацією лікарні, де перебувають тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У зв'язку з цим правоохоронні органи Індонезії відкрили кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, триває розслідування".
Деталі: З метою встановлення причини смерті поліція планує найближчим часом провести розтин тіл. Посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані дочки померлих громадян, із метою отримання від неї відповідної згоди.
Передісторія:
- 29 квітня індонезійські ЗМІ повідомили, що двох громадян України знайшли мертвими на острові Балі в Індонезії, у них взяли аналізи на захворювання COVID-19.