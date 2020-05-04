У МВС майже 250 заражених коронавірусом
Понеділок, 4 травня 2020, 18:55
У МВС України повідомили про 241 хворого на COVID-19 співробітника правоохоронних органів.
Джерело: пресслужба МВС
Деталі: У Національній поліції 142 лабораторно підтверджених діагнози коронавірусної хвороби (COVID-19), у Державній прикордонній службі – 17, Національна гвардія – 19, Державна служба із надзвичайних ситуацій – 3, Державна міграційна служба – 1. Окрім цього, серед працівників Міністерства внутрішніх справ є 59 випадків захворювання.
У відомстві зазначили, що володіють півторамісячним запасам засобів індивідуального захисту та дезінфекції для протидії коронавірусній інфекції.
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Українська правда