Бойовики 4 рази порушили "тишу"

4 травня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілював наші позиції неподалік Верхньоторецького.

По околицях Новотроїцького та Авдіївки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ вели вогонь по захисниках Кримського.

Втрат з боку України внаслідок обстрілів немає.