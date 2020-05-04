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Бойовики 4 рази порушили "тишу"

Понеділок, 4 травня 2020, 19:56
Бойовики 4 рази порушили тишу

4 травня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Три обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілював наші позиції неподалік Верхньоторецького.

По околицях Новотроїцького та Авдіївки загарбники вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ вели вогонь по захисниках Кримського.

Втрат з боку України внаслідок обстрілів немає.

Українська правда

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Теми: ООСбойові діїДонбасвійна
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