Усі розділи
Укр / Рус

Від ускладнень, викликаних коронавірусом померло 250 тисяч людей

Вівторок, 5 травня 2020, 01:48
NEXU Science Communication/via REUTERS

У світі 251 707 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірусом, 1 190 946 пацієнтів вже одужали.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 3 639 492 діагностованих випадків захворювання 1 190 946 осіб одужало та 251 707 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Більше за все випадків зараження зафіксовано у: США (1 210 267), Іспанії (248 301), Італії (211 938), Великобританії (190 584), Франції (169 462) та Німеччині (166 137).

Найбільше летальних випадків від цієї хвороби в США (69 492), Італії (29 079), Великобританії (28 734), Іспанії (25 428).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від ускладнень, викликаних коронавірусом померло 250 тисяч людей

Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком – заступник голови ОП

Єрмак пояснив, кого Україна сприйме у якості представників окупованого Донбасу

Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін

120 тисяч смертей: Зеленський назвав можливі наслідки скасування карантину

Днями Саакашвілі отримає офіційну посаду – джерела

Усі головні новини...
коронавірус
На Одещині на коронавірус масово захворіли діти у громаді ромів
Голова Закарпатської ОДА поскаржився правоохоронцям на мерію Мукачева через карантин
Новини 4 травня: Пом’якшення карантину, заочний арешт Януковича, Тимошенко мільйонерка
Останні новини
02:40
Президентські вибори в Білорусі відбудуться влітку — Лукашенко
01:48
Від ускладнень, викликаних коронавірусом померло 250 тисяч людей
01:02
Рівень води в Десні впав до мінімуму за 140 років
00:32
МОН: навчальний рік у школах завершиться дистанційно
23:42
На Одещині на коронавірус масово захворіли діти у громаді ромів
23:30
Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком – заступник голови ОП
23:20
В ОП кажуть, що "Епіцентр" сам оплатив літак з Китаю, а президент його зустрів, бо "гордість"
22:59
Єрмак каже, що Офіс Зеленського не ініціатор звільнення Ситника
22:42
фотоБойовики російськими ракетами обстріляли село з мирним населенням на Донбасі
22:16
Туреччина анонсувала послаблення карантину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!