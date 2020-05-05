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Від коронавірусу померли 250 тисяч людей

Вівторок, 5 травня 2020, 01:48
Від коронавірусу померли 250 тисяч людей
NEXU Science Communication/via REUTERS

У світі 251 707 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірусом, 1 190 946 пацієнтів вже одужали.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 3 639 492 діагностованих випадків захворювання 1 190 946 осіб одужало та 251 707 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Більше за все випадків зараження зафіксовано у: США (1 210 267), Іспанії (248 301), Італії (211 938), Великобританії (190 584), Франції (169 462) та Німеччині (166 137).

Найбільше летальних випадків від цієї хвороби в США (69 492), Італії (29 079), Великобританії (28 734), Іспанії (25 428).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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