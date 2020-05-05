Від коронавіруса в США загине до 100 тисяч громадян — Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що від коронавируса в США загине до 100 тисяч громадян.

Джерело: the guardian

Пряма мова: "Ми втратимо від 75, 80 до 100 000 чоловік. Це жахливо".

Нагадаємо:

Раніше Трамп прогнозував 60 000 смертей від COVID-19 в США.

У США з початку епідемії зафіксовано 1 212 343 випадків інфікування, померли 69 723 людей.

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