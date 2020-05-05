У Києві COVID-19 підтвердився у близько 12% випадків підозр – Кличко

З близько 7 тисяч тестів на коронавірус у Києві за весь час епідемії COVID-19 позитивний результат був у приблизно 12% випадків.

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко на щоденному брифінгу

Пряма мова: "У Києві продовжують працювати мобільні бригади медиків, які виїжджають до людей на забір зразків для ПЛР-тестів. Сьогодні у столиці 28 таких бригад.

За минулу добу здійснено забір матеріалів понад 260 киян. Загалом мобільні бригади відібрали більше 7 тисяч зразків біоматеріалу у киян із підозрою на коронавірус, тобто майже половину від загальної кількості протестованих киян.

Досліджують тести у чотирьох лабораторіях міста. З усіх відібраних зразків позитивний результат дають приблизно 12% зроблених тестів.

Сьогодні тестів у столиці поки вистачає, але ми очікуємо на наступну партію тестів".

Деталі: У столиці за минулу добу, 4 травня, підтвердили коронавірус у 48 людей, 11 пацієнтів одужали, 1 людина померла. За весь час пандемії у Києві 1583 людей захворіли, 28 людини померли.