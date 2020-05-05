Поліція штурмом взяла квартиру, де тримав оборону російський злочинець

Поліцейські під Києвом затримали росіянина, який за пів години вчинив серію злочинів та забарикадувався у власні квартирі.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: 4 травня у с. Святопетрівське, що під Києвом, невідомий відібрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.

Після цього нападник забарикадувався у власній квартирі і з вікна викрикував погрози підірвати багатоповерхівку.

Коли на місце прибула поліція, злочинець жодним чином не погоджувався йти на контакт і вести перемовини.

Спецпризаченці штурмували квартиру і там затримали правопорушника. Ним виявився 38-річний громадянин РФ.

В ході огляду квартири жодних вибухових предметів чи речовин не виявлено.

Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 187 (розбій) та за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації та МЗС України.