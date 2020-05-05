Офіс генпрокурора каже, що тепер може почати екстрадицію Януковича

Обрання заочно запобіжного заходу у вигляді арешту колишньому президенту України Віктору Януковичу дає можливість Офісу генпрокурора розпочати процедуру екстрадиції.

Джерело: прес-служба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Вказане рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно В. Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)".

Деталі: 4 травня Печерський районний суд Києва обрав Януковичу запобіжний захід у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні від 07 листопада 2017 року за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України).

Це провадження стосується обставин захоплення Януковичем в період вересня – жовтня 2010 року державної влади "шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень, як президента України".

В прокуратурі вказують, що владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.

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