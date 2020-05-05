Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіс генпрокурора каже, що тепер може почати екстрадицію Януковича

Вівторок, 5 травня 2020, 17:10
Офіс генпрокурора каже, що тепер може почати екстрадицію Януковича

Обрання заочно запобіжного заходу у вигляді арешту колишньому президенту України Віктору Януковичу дає можливість Офісу генпрокурора розпочати процедуру екстрадиції.

Джерело: прес-служба Офісу генерального прокурора

Дослівно: "Вказане рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно В. Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)".

Деталі: 4 травня Печерський районний суд Києва обрав Януковичу запобіжний захід у виді тримання під вартою у кримінальному провадженні від 07 листопада 2017 року за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України).

Це провадження стосується обставин захоплення Януковичем в період вересня – жовтня 2010 року державної влади "шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень, як президента України".

В прокуратурі вказують, що владні повноваження відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.

Передісторія:

  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні ізасудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • У вересні адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

Українська правда
Теми: Януковичпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
Усі новини...
Реклама: