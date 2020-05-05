Більше 50% українців не чули про "Безсмертний полк"

Більшість українців не знають про акцію під назвою "Безсмертний полк", яку проводять 9 травня.

Джерело: опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

Деталі: 51% опитаних українців не знають про масові заходи під назвою "Безсмертний полк", які проводяться 9 травня.

Ще 12% знають про них, але ставляться до них негативно.

Знають та позитивно ставляться 18%, нейтрально ставляться 12%.

У всіх регіонах понад 50% не знають про цей захід, окрім Сходу, де обізнаність дещо вища (нічого не знають 33%).

На Сході також більше і позитивних ставлень – 32% проти 25% на Півдні, 15% у Центрі та 9% на Заході.

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Опитування проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося шляхом телефонних інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.

Що цьому передувало: