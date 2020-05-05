Більше 50% українців не чули про "Безсмертний полк"
Більшість українців не знають про акцію під назвою "Безсмертний полк", яку проводять 9 травня.
Джерело: опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва
Деталі: 51% опитаних українців не знають про масові заходи під назвою "Безсмертний полк", які проводяться 9 травня.
Ще 12% знають про них, але ставляться до них негативно.
Знають та позитивно ставляться 18%, нейтрально ставляться 12%.
У всіх регіонах понад 50% не знають про цей захід, окрім Сходу, де обізнаність дещо вища (нічого не знають 33%).
На Сході також більше і позитивних ставлень – 32% проти 25% на Півдні, 15% у Центрі та 9% на Заході.
Опитування проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося шляхом телефонних інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.
Що цьому передувало:
- Згідно із результатами цього ж опитування, з твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальні за початок Другої світової війни, погоджуються 56% українців.