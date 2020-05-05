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Меркель готова ще більше послабити карантин

Вівторок, 5 травня 2020, 19:00

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкрита до подальшого послаблення коронавірусних обмежень, оскільки спостерігається позитивний розвиток щодо поширення інфекцій у країні. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

За словами канцлерки, боротьба з пандемією коронавірусу розвивається дуже добре в останні дні. Тому зараз можна говорити про подальше пом'якшення карантину, сказала у вівторок Меркель на засіданні фракції ХДС/ХСС.

Дебати про подальше пом’якшення викликали бурхливу дискусію в Німеччині. Тому Меркель чітко дала зрозуміти: якщо в котромусь регіоні станеться новий спалах інфекції, необхідно вживати заходи на місцевому рівні, аби вони не торкнулись території цілої країни.

Як повідомлялось, станом на 5 травня щоденна кількість нових випадків зараження в Німеччині тримається на стабільному рівні. За останню добу підтверджено 685 нових випадків захворювання.

У середу 6 травня Меркель хоче обговорити з главами федеральних земель послаблення обмежень в дитячих садках, у сфері громадського харчування і готельному бізнесі.

Із 20 квітня в Німеччині дозволили відчинити магазини площею до 800 квадратних метрів. В країні діє "масковий режим" у закритих громадських місцях.

Обмеження на соціальні контакти  у Німеччині, які діяли протягом декількох тижнів, будуть діяти до 10 травня.

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Теми: НімеччинаМеркель
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