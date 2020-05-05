Коронавірус не пробрався до зони проведення ООС – міністр

Міністр оборони Андрій Таран розповів, що коронавірусну інфекцію вдалося не допустити до району проведення Операції об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба Міноборони

Пряма мова: "Станом на сьогодні нам вдалося не допустити потрапляння коронавірусу до району проведення ООС – і це найголовніше".

Деталі: За словами міністра, наразі ситуація із захворюванням у Збройних силах покращилася.

Він додав, що кожного дня люди одужують після захворювання на коронавірус.

Таран повідомив, що більшість випадків захворювання на цю хворобу пов’язана з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання.

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