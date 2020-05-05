Коронавірус не пробрався до зони проведення ООС – міністр
Вівторок, 5 травня 2020, 19:30
Міністр оборони Андрій Таран розповів, що коронавірусну інфекцію вдалося не допустити до району проведення Операції об’єднаних сил.
Джерело: пресслужба Міноборони
Пряма мова: "Станом на сьогодні нам вдалося не допустити потрапляння коронавірусу до району проведення ООС – і це найголовніше".
Деталі: За словами міністра, наразі ситуація із захворюванням у Збройних силах покращилася.
Він додав, що кожного дня люди одужують після захворювання на коронавірус.
Таран повідомив, що більшість випадків захворювання на цю хворобу пов’язана з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання.
Нагадаємо:
- Станом на ранок 7 травня повідомлялося, що в ЗСУ на COVID-19 хворіє 38 осіб. Також за період пандемії одужали 40 осіб та 2 летальних випадки.
Українська правда