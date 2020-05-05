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Коронавірус не пробрався до зони проведення ООС – міністр

Вівторок, 5 травня 2020, 19:30

Міністр оборони Андрій Таран розповів, що коронавірусну інфекцію вдалося не допустити до району проведення Операції об’єднаних сил.

Джерело: пресслужба Міноборони

Пряма мова: "Станом на сьогодні нам вдалося не допустити потрапляння коронавірусу до району проведення ООС – і це найголовніше".

Деталі: За словами міністра, наразі ситуація із захворюванням у Збройних силах покращилася.

Він додав, що кожного дня люди одужують після захворювання на коронавірус.

Таран повідомив, що більшість випадків захворювання на цю хворобу пов’язана з тим, що військовослужбовці спілкуються з цивільним населенням, серед якого є випадки захворювання.

Нагадаємо: 

  • Станом на ранок 7 травня повідомлялося, що в ЗСУ на COVID-19 хворіє 38 осіб. Також за період пандемії одужали 40 осіб та 2 летальних випадки.

Українська правда
Теми: ООСкоронавірусМіноборони


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