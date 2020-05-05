"Епіцентр" заявив, що передав першу партію гумдопомоги з "Мрії" у регіони

Компанія "Епіцентр" повідомляє, що передала першу партію гуманітарної допомоги, яка прибула до України літаком "Мрія" з Китаю, в українські регіони. В компанії заявили, що це вони оплатили рейс з Китаю.

Джерело: пресслужба "Епіцентру"

Заступник гендиректора "Епіцентру К" Володимир Гончаров: "Ми провели консультації з МОЗ та отримали чіткі рекомендації, щодо першочергової необхідності забезпечити засобами захисту наших лікарів.

У межах цієї програми, літаком "Мрія" компанія "Епіцентр" привезла гуманітарний вантаж для медичних закладів України: 2 млн масок, 75 тис. захисних комбінезонів та 30 тис. захисних окулярів, які передаються в усі обласні центри країни".

Деталі: Повідомляється, що таким чином "Епіцентр" відгукнувся на ініціативу президента Володимира Зеленського щодо забезпечення медзакладів засобами захисту й обладнанням по боротьбі з COVID-19.

У компанії заявляють, що 5 травня першу партію гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом передали в регіони України.

Засоби індивідуального захисту розподілять регіональні Департаменти охорони здоров’я відповідно до потреб медзакладів областей.

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До кінця тижня гуманітарну допомогу від "Епіцентр К" обіцяють передати у всі регіони України.

Крім того, 30 квітня на сайті компанії є повідомлення, що "Епіцентр" оплатив рейс "Мрії" з Китаю: "Мережа торгових центрів "Епіцентр" оплатила авіарейс з Китаю, який здійснював літак Ан-225 "Мрія" авіакомпанії "Антонов".

Повідомляється, що до кінця травня, у разі потреби, згідно з укладеними договорами, "Епіцентр" готовий забезпечити понад 50 млн масок, 200 тис. комбінезонів, понад 300 тис. окулярів, 3 млн респіраторів, 200 тонн антисептиків.

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