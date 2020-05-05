"Епіцентр" заявив, що передав першу партію гумдопомоги з "Мрії" у регіони
Компанія "Епіцентр" повідомляє, що передала першу партію гуманітарної допомоги, яка прибула до України літаком "Мрія" з Китаю, в українські регіони. В компанії заявили, що це вони оплатили рейс з Китаю.
Джерело: пресслужба "Епіцентру"
Заступник гендиректора "Епіцентру К" Володимир Гончаров: "Ми провели консультації з МОЗ та отримали чіткі рекомендації, щодо першочергової необхідності забезпечити засобами захисту наших лікарів.
У межах цієї програми, літаком "Мрія" компанія "Епіцентр" привезла гуманітарний вантаж для медичних закладів України: 2 млн масок, 75 тис. захисних комбінезонів та 30 тис. захисних окулярів, які передаються в усі обласні центри країни".
Деталі: Повідомляється, що таким чином "Епіцентр" відгукнувся на ініціативу президента Володимира Зеленського щодо забезпечення медзакладів засобами захисту й обладнанням по боротьбі з COVID-19.
У компанії заявляють, що 5 травня першу партію гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом передали в регіони України.
Засоби індивідуального захисту розподілять регіональні Департаменти охорони здоров’я відповідно до потреб медзакладів областей.
До кінця тижня гуманітарну допомогу від "Епіцентр К" обіцяють передати у всі регіони України.
Крім того, 30 квітня на сайті компанії є повідомлення, що "Епіцентр" оплатив рейс "Мрії" з Китаю: "Мережа торгових центрів "Епіцентр" оплатила авіарейс з Китаю, який здійснював літак Ан-225 "Мрія" авіакомпанії "Антонов".
Повідомляється, що до кінця травня, у разі потреби, згідно з укладеними договорами, "Епіцентр" готовий забезпечити понад 50 млн масок, 200 тис. комбінезонів, понад 300 тис. окулярів, 3 млн респіраторів, 200 тонн антисептиків.
4 травня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі "Свободи слова" заявив, що "Епіцентр" сам оплатив літак з Китаю, а президент його зустрів, бо "гордість".
Нагадаємо:
- 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владисдлав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.
- Зеленський тоді сказав, що до поставки була причетна "не тільки державна команда, а й бізнес-учасники". Кажучи про маски з вантажу, президент зазначив, що вони підуть не лише лікарям, а й в аптеки. Однак тоді не озвучувалось, хто займався закупівлею.
- Пізніше власник "Епіцентру", народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".
- У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.
- Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.
- В Офісі президента пояснили, що на літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу є гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.