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В ОП розповіли, як "тисне руки" Зеленський на карантині

Вівторок, 5 травня 2020, 23:59
В ОП розповіли, як тисне руки Зеленський на карантині

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що пандемія коронавірусу вплинула на протокол офіційних зустрічей президента і тепер він вітається ліктем.

Джерело: пресслужба Офісу президента, інтерв'ю Bituk.media

Пряма мова: "Ви могли бачити навіть на фото, які привітання були з одним з послів, – ліктем. Але, знову ж таки, спростивши протокол, ми абсолютно не втратили змісту.

Я не впевнений, що в усіх країнах зараз президенти приймають вірчі грамоти від іноземних послів. Ми відчували, що це потрібно, що дипломатична робота не повинна зупинятися".

Деталі: Жовква пояснив, що під час вручення вірчих грамот іноземні посли та президент України не тиснули одне одному руки, хоч це передбачено протоколом.

За його словами, прийняття вірчої грамоти – це протокольна церемонія. Зокрема, посол підходить до президента, вітається, передає вірчі грамоти, фотографується, а далі відбувається розмова.

Тільки коли дипломат вручив вірчі грамоти президенту країни перебування, тоді він стає повноцінним послом: може проводити офіційні зустрічі, допомагати Україні вже як представник своєї країни.

Нагадаємо: 

  • Карантин в Україні діятиме щонайменше до 22 травня. Перший етап послаблення обмежувальних заходів почнеться 11 травня. Після нього заплановані ще 4 етапи виходу країни з карантину.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийкарантинОфіс президента
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