Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Один боєць отримав поранення в зоні ООС, інший травмувався

Середа, 6 травня 2020, 00:02
Один боєць отримав поранення в зоні ООС, інший травмувався

Неподалік Авдіївки в зоні проведення Операції об’єднаних сил отримав поранення український боєць, а ще один отримав бойову травму.

Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав бойове травмування".

Деталі: Повідомляється, що постраждалих воїнів доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

У відповідь військові ООС вогнем у відповідь подавили ворожу активність.

Що цьому передувало:

  • Ввечері 5 травня в штабі ООС повідомили, що бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а втрат серед військових Операції об'єднаних сил немає.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
Усі новини...
Реклама: