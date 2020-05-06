Один боєць отримав поранення в зоні ООС, інший травмувався

Неподалік Авдіївки в зоні проведення Операції об’єднаних сил отримав поранення український боєць, а ще один отримав бойову травму.

Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав бойове травмування".

Деталі: Повідомляється, що постраждалих воїнів доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

У відповідь військові ООС вогнем у відповідь подавили ворожу активність.

Що цьому передувало: