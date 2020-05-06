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Один боєць отримав поранення в зоні ООС, інший травмувався

Середа, 6 травня 2020, 00:02

Неподалік Авдіївки в зоні проведення Операції об’єднаних сил отримав поранення український боєць, а ще один отримав бойову травму.

Джерело: пресслужба Операції об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав бойове травмування".

Деталі: Повідомляється, що постраждалих воїнів доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

У відповідь військові ООС вогнем у відповідь подавили ворожу активність.

Що цьому передувало:

  • Ввечері 5 травня в штабі ООС повідомили, що бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, а втрат серед військових Операції об'єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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