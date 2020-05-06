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У Росії розповіли про стан прем'єр-міністра, який захворів на коронавірус

Середа, 6 травня 2020, 00:31
У Росії розповіли про стан прем'єр-міністра, який захворів на коронавірус

Прес-секретар глави кабміну РФ Борис Бєляков розповів про стан прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, який раніше повідомив, що хворий COVID-19.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Михайло Володимирович продовжує перебувати в одній з державних медичних установ під наглядом лікарів. Самопочуття залишається в цілому нормальним. Лікування проходить планово, з використанням препаратів, рекомендованих Міністерством охорони здоров'я пацієнтам для лікування даного захворювання".

Що було раніше: Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що заразився коронавірусом.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: РосіякоронавірусПутін
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