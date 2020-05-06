Головні новини вівторка і ночі: продовження карантину, анонс початку завершення епідемії

Шмигаль прогнозує, що карантинні обмеження будуть продовжені ще раз, Прем’єр-міністр також каже, що скоро епідемія піде на спад — актуальні новини 5 травня.

Про карантин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що карантинні обмеження, введені в Україні через епідемію коронавірусу, будуть продовжені ще раз, після 22 травня.

Про епідемію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що зараз Україна перебуває на піку захворюваності COVID-19 і скоро епідемія піде на спад.

Пряма мова: "Можна говорити, що ми були на етапі зростання, але цей етап був дуже помірний, і зараз ми знаходимося на піку захворюваності або так званому плато, коли кількість захворілих щодня не змінюється. Відповідно, за розрахунками пік завершиться в районі 8-9 травня, якщо не буде порушень карантинного режиму. Тобто це фактично початок завершення епідемії для України в медичних термінах".

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