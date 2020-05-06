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Том Круз планує зняти фільм в космосі

Середа, 6 травня 2020, 07:41
Том Круз планує зняти фільм в космосі

Американський актор Том Круз разом з компанією Ілона Маска SpaceX і NASA планують зняти фільм в космосі.

Джерело: Глава NASA Джим Бріденстайн, видання Deadline

Пряма мова Бріденстайна: "NASA дуже рада працювати з Томом Крузом над фільм на борту міжнародної космічної станції.

Нам потрібні популярні медіа, щоб надихнути нове покоління інженерів і вчених NASA втілити в життя амбітні плани".

Деталі: Deadline пише, що фільм зараз на ранніх стадіях розробки. Стрічка не буде пов'язана з франшизою "Місія нездійсненна".

Ілон Маск додав: "Має бути дуже весело!"

Микола Донєв, УП
Теми: космосІлон Маск
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