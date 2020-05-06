Том Круз планує зняти фільм в космосі
Середа, 6 травня 2020, 07:41
Американський актор Том Круз разом з компанією Ілона Маска SpaceX і NASA планують зняти фільм в космосі.
Джерело: Глава NASA Джим Бріденстайн, видання Deadline
Пряма мова Бріденстайна: "NASA дуже рада працювати з Томом Крузом над фільм на борту міжнародної космічної станції.
Нам потрібні популярні медіа, щоб надихнути нове покоління інженерів і вчених NASA втілити в життя амбітні плани".
Деталі: Deadline пише, що фільм зараз на ранніх стадіях розробки. Стрічка не буде пов'язана з франшизою "Місія нездійсненна".
Ілон Маск додав: "Має бути дуже весело!"
Микола Донєв, УП