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Сенат Франції підтримав продовження надзвичайного стану до 10 липня

Середа, 6 травня 2020, 08:27

Сенат Франції (верхня палата парламенту) проголосував у ніч з вівторка на середу за продовження надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я до 10 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Верхня палата, в якій домінує права опозиція, прийняла текст 240 голосами проти 25, утрималися 80 сенаторів. Тепер він буде розглянутий в Національних Зборах, в середу в комітеті, а потім в четвер у першому читанні з метою остаточного прийняття до вихідних.

За словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана, сім статей законопроєкту спрямовані на те, щоб "консолідувати правові рамки" режиму надзвичайної ситуації в області охорони здоров'я і "інтегрувати в нього процес поступового скасування карантину", який повинен початися 11 травня.

Документ передбачає нові заходи, такі як карантин при прибутті на національну територію в певних випадках, і найбільш обговорюваний захід - "інформаційна система" для відстеження пацієнтів і їх контактів.

Сенат проголосував за продовження до 10 липня, в той час як в урядовому тексті було сказано 24 липня.

Сенат схвалив створення "інформаційної системи" для виявлення людей, заражених коронавірусом, і їх контактів. Але з суворою формулюванням: обмеження на звільнення від медичної таємниці, наглядовий орган, а також право на особисту опозицію в певних випадках.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що навряд чи французи зможуть здійснити великі закордонні поїздки цього літа у зв’язку з ризиком відновлення епідемії коронавірусу.

Франція планує послабити жорсткий карантин 11 травня, коли людям буде дозволено від’їздити на відстань до 100 км від свого помешкання.

Як повідомлялося, Франція не буде запроваджувати карантин для приїжджих з Британії, ЄС і Шенгену.

Теми: Франціякоронавірус
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