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Німеччина відкриє всі магазини, школи і відновить чемпіонат з футболу - проєкт рішення

Середа, 6 травня 2020, 08:49

Уряд канцлера Ангели Меркель домовився про подальші заходи щодо ослаблення карантинних заходів напередодні переговорів з цього питання з главами федеральних земель.

Як повідомляє "Європейська правда", подробиці урядового плану опублікувало агентство DPA.

Меркель і глави урядів 16 земель проведуть телефонну конференцію в другій половині дня в середу, і, як очікується, вони погодяться на загальне пом'якшення обмежень, введених для запобігання поширенню вірусу.

Згідно з проєктом рішення, федеральний уряд хоче зберегти заборону на великі публічні заходи, включаючи фестивалі і спортивні заходи, щонайменше до кінця серпня.

Берлін також підтримує відкриття всіх магазинів по всій країні, незалежно від їх розміру, із суворими правилами гігієни і соціального дистанціювання.

Федеральний уряд передбачає, щоб всі школярі по всій країні повернуться в класи поетапно до літніх канікул із суворими інструкціями щодо забезпечення безпеки дітей.

Уряд повинен схвалити повернення професійних футбольних ігор в Бундеслізі і другій Бундеслізі, яким передуватиме двотижневий карантинний захід, можливо, тренувальний збір.

Очікувана дата початку ігор, які будуть проходити без глядачів, 15 або 21 травня, хоча точна дата залишається відкритою.

Згідно з проєктом, федеральний уряд хоче передати відповідальність за додаткове пом'якшення обмежень регіональним урядам федеральних земель.

Органи влади повинні будуть вирішувати, коли і як послабити обмеження в наступних сферах: освіта поза шкільного сектора; ресторани, бари, клуби і готелі; косметичні студії, масажні салони і тату-студії; театри, оперні театри і концертні зали; всі громадські та приватні криті спортивні споруди, включаючи басейни, спортивні зали і аналогічні об'єкти.

Але в проєкті зазначається, що, якщо число нових випадків зараження Covid-19 перевищить 50 випадків на 100 000 жителів протягом семиденного періоду, антикоронавірусні заходи повинні бути знову посилені.

Нагадаємо, у Німеччині зросла кількість нових випадків зараження коронавірусом, а також кількість щоденних смертей серед інфікованих.

Теми: Німеччинакоронавірус


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