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Чехія ініціює переговори з РФ: зняти напруженість через знесений пам’ятник

Середа, 6 травня 2020, 10:13

Глава МЗС Чехії Томаш Петршичек запропонував російській стороні обговорити в рамках угоди про співпрацю проблемні питання відносин, зокрема, суперечку з приводу знесеного у Празі пам’ятника маршалу Конєву.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Політизація цих питань може бути контрпродуктивною. Будь ласка, дайте простір дипломатії", - звернувся Петршичек до депутатів парламенту, які вимагали більш жорсткої позиції щодо Росії у зв'язку з втручанням у внутрішні справи Чехії.

За його словами, необхідно використовувати стандартний механізм. Він розповів, що прохання у вигляді ноти про початок консультацій було подано російській стороні вперше з моменту прийняття угоди про співпрацю.

Угода про дружні відносини і співпрацю, укладена Чехією і Росією в 1993 році, передбачає дружній розвиток відносин і дотримання принципів рівноправності, незастосування сили і невтручання у внутрішні справи. Документ також передбачає співпрацю в галузі культури, охорони історичних пам'яток або розвитку ділових відносин.

Згідно з угодою, обидві країни повинні проводити переговори на вищому рівні приблизно раз на рік. Стаття 6 також говорить, що "консультації проводяться невідкладно на прохання однієї з сторін, яка вважає, що її інтереси можуть бути поставлені під загрозу".

Нагадаємо, на початку квітня  у Празі демонтували монумент радянському маршалу Івану Конєву.

Москва погрожувала Празі відплатою через статую Конєва. Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу закликав до судового переслідування людей, що стояли за демонтажем пам'ятника. У Росії з початку квітня діє закон, який передбачає до п'яти років позбавлення волі за псування військових поховань і пам'ятників, як в Росії, так і за кордоном.

Теми: ЧехіяРосія
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