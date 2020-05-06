За час пандемії в ЗСУ коронавірус подолали 49 людей, хворіють – 30

В Збройних силах України за добу зафіксовано ще один випадок інфікування коронавірусом, всього хворіють 30 людей, 49 – вже одужали.

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "На 07.00 06 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 30 осіб. Також за період пандемії одужали 49 осіб та 2 летальних випадки".

Деталі: За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Військовослужбовець (Одеська область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 257 осіб. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 97 осіб.