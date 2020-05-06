Окупанти обстріляли захисників Павлополя: поранено бійця

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі 6 травня один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Противник застосував автоматичні станкові гранатомети проти українських захисників населеного пункту Павлопіль. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення".

Деталі: Зазначається, що воїна оперативно доставили до військово-медичного закладу та надали належну медичну допомогу.

В ЗСУ зазначають, що дії російських окупантів без відповіді не залишилися – українські військовослужбовці дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.