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Окупанти обстріляли захисників Павлополя: поранено бійця

Середа, 6 травня 2020, 13:23
Окупанти обстріляли захисників Павлополя: поранено бійця
ілюстративне фото

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі 6 травня один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "Противник застосував автоматичні станкові гранатомети проти українських захисників населеного пункту Павлопіль. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення".

Деталі: Зазначається, що воїна оперативно доставили до військово-медичного закладу та надали належну медичну допомогу.

В ЗСУ зазначають, що дії російських окупантів без відповіді не залишилися – українські військовослужбовці дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Теми: ООС
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