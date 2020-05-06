Усі розділи
Укр / Рус

Уряд Британії готує послаблення карантину в три етапи – ЗМІ

Середа, 6 травня 2020, 13:28

Британський уряд розробив триетапний план з послаблення коронавірусних обмежень, вперше введених в кінці березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд повинен переглянути обмеження до 7 травня, але прем'єр-міністр Борис Джонсон ясно дав зрозуміти, що він стурбований через можливу другу хвилю зростання смертельних випадків.

Перша фаза послаблень буде включати в себе відкриття невеликих магазинів і робочих місць на відкритому просторі, друга - відкриття великих торгових центрів.

Паби, ресторани, готелі та розважальні центри відкриються одними з останніх.

Як повідомлялося, за підсумками останньої доби, Британія вийшла на 1 місце у Європі за кількістю загиблих від епідемії – більше 29 400 осіб.

Раніше Управління національної статистики в Британії оприлюднило дані, які свідчать про те, що країна зареєструвала найбільше в Європі випадків смерті, пов’язаних з коронавірусом. Їхня цифра суттєво більша, ніж дані Департаменту за аналогічний період. 

Теми: Велика Британіякоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ми не будемо проводити масових заходів 8 і 9 травня – Шмигаль

За добу в Києві - більше півсотні заражень COVID-19, знову спалах у Лаврі

В Україні можуть з'явитися "паспорти здоров'я"

Влітку міжнародне авіасполучення не поновиться – Кулеба

"Нафтогаз" каже, що заплатив за медвантаж з Китаю пів мільярда гривень

В Україні за добу майже пів тисячі нових хворих на коронавірус, 11 померли

Усі головні новини...
Велика Британія
Радник уряду Британії у боротьбі з коронавірусом пішов з посади через порушення самоізоляції
Спецслужби Британії: Російські хакери намагаються вкрасти дані про вакцину від COVID-19
У Британії за добу смертність від коронавірусу зменшилася майже удвічі
Останні новини
14:19
Прем'єр: 6 мільярдів від "Нафтогазу" підуть на будівництво і реконструкцію лікарень
14:10
"Слуга народу": Хочу поставити крапку – місцеві вибори восени будуть
14:05
У КМДА вважають, що безпритульні мають відчувати нужду і розбещувати їх не треба
14:04
57% французів погладшали за час карантину
14:03
Зеленський не зголосився на запрошення Лукашенка приїхати на парад
13:46
Заборгованість Пенсійного фонду перед єдиним казначейським рахунком зростає
13:42
Прем’єр-міністр обіцяє, що медреформа буде реалізована в повному обсязі
13:40
Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
13:36
Країни Балтії відкривають внутрішні кордони для своїх громадян з 15 травня
13:29
Ми не будемо проводити масових заходів 8 і 9 травня – Шмигаль
Усі новини...