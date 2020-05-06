Усі розділи
Укр / Рус

Країни Балтії відкривають внутрішні кордони для своїх громадян з 15 травня

Середа, 6 травня 2020, 13:36

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що з 15 травня скасовується обмеження на поїздки по країнах Балтії для громадян Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Нещодавно завершилася 1,5-годинна онлайн-зустріч з прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем і прем'єром Естонії Юрі Ратасом. Ми прийшли до висновку, що всі три країни Балтії добре впоралися з поширенням коронавірусу. Крім того, ми довіряємо системам охорони здоров'я наших країн", - заявив Скверняліс.

Однак, після таких поїздок необхідно провести два тижні в ізоляції, попередив Скверняліс.

"Нагадую, що в понеділок з прем'єром Польщі Матеушем Моравецькім домовилися про поїздки в Польщу. Вільно перетинати кордони без вимоги провести 2 тижні буде дозволено тим, хто поїде в Польщу по роботі, бізнесу або на навчання. Це послаблення набуває чинності з 11 травня", - нагадав литовський прем'єр.

Нагадаємо, уряд Литви планує продовження карантину на два тижні, але запровадить додаткові послаблення.

В Естонії з 11 травня відкриються торгові центри, а з 15 травня відновлюється навчання в загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах.

Теми: коронавірусЛитваЛатвіяЕстонія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ми не будемо проводити масових заходів 8 і 9 травня – Шмигаль

За добу в Києві - більше півсотні заражень COVID-19, знову спалах у Лаврі

В Україні можуть з'явитися "паспорти здоров'я"

Влітку міжнародне авіасполучення не поновиться – Кулеба

"Нафтогаз" каже, що заплатив за медвантаж з Китаю пів мільярда гривень

В Україні за добу майже пів тисячі нових хворих на коронавірус, 11 померли

Усі головні новини...
коронавірус
Уряд Британії готує послаблення карантину в три етапи – ЗМІ
Кулеба: бізнес зможе літати з главою МЗС для відкриття нових ринків
Поліція Іспанії у вихідні після послаблення карантину виписала 36 тисяч штрафів
Останні новини
14:19
Прем'єр: 6 мільярдів від "Нафтогазу" підуть на будівництво і реконструкцію лікарень
14:10
"Слуга народу": Хочу поставити крапку – місцеві вибори восени будуть
14:05
У КМДА вважають, що безпритульні мають відчувати нужду і розбещувати їх не треба
14:04
57% французів погладшали за час карантину
14:03
Зеленський не зголосився на запрошення Лукашенка приїхати на парад
13:46
Заборгованість Пенсійного фонду перед єдиним казначейським рахунком зростає
13:42
Прем’єр-міністр обіцяє, що медреформа буде реалізована в повному обсязі
13:40
Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
13:36
Країни Балтії відкривають внутрішні кордони для своїх громадян з 15 травня
13:29
Ми не будемо проводити масових заходів 8 і 9 травня – Шмигаль
Усі новини...