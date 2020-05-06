Країни Балтії відкривають внутрішні кордони для своїх громадян з 15 травня

Прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що з 15 травня скасовується обмеження на поїздки по країнах Балтії для громадян Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Нещодавно завершилася 1,5-годинна онлайн-зустріч з прем'єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшем і прем'єром Естонії Юрі Ратасом. Ми прийшли до висновку, що всі три країни Балтії добре впоралися з поширенням коронавірусу. Крім того, ми довіряємо системам охорони здоров'я наших країн", - заявив Скверняліс.

Однак, після таких поїздок необхідно провести два тижні в ізоляції, попередив Скверняліс.

"Нагадую, що в понеділок з прем'єром Польщі Матеушем Моравецькім домовилися про поїздки в Польщу. Вільно перетинати кордони без вимоги провести 2 тижні буде дозволено тим, хто поїде в Польщу по роботі, бізнесу або на навчання. Це послаблення набуває чинності з 11 травня", - нагадав литовський прем'єр.

Нагадаємо, уряд Литви планує продовження карантину на два тижні, але запровадить додаткові послаблення.

В Естонії з 11 травня відкриються торгові центри, а з 15 травня відновлюється навчання в загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах.