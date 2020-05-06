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Відкладена "віртуальна зустріч" Шмигаля і Меркель відбудеться 12 травня

Середа, 6 травня 2020, 15:07

Відеоперемовини канцлерки Німеччини Ангели Меркель і прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, відкладені наприкінці квітня, заплановані на 12 травня.

Про це заявила представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Переговори канцлерки Меркель з прем’єр-міністром України Шмигалем заплановані на 12 травня. Йдеться про проведення відкладеного першого візиту українського прем’єра, який через пандемію відбудеться у режимі відеоконференції", - сказала Деммер.

На порядку денному переговорів глав урядів стоять двосторонні питання німецько-українських відносин, процес реформ в Україні, а також "стан виконання Мінських угод, які мають на меті привести до завершення конфлікту на Сході України". 

Крім того, глави урядів обговорять заходи, яких вживають їхні країни для подолання пандемії коронавірусу.

Перший віртуальний візит українського прем’єра в Берлін був запланований на понеділок, 20 квітня, але перенесений на пізнішу дату "з міркувань планування".

Теми: Шмигаль Меркель


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