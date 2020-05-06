Рябошапка каже, що справу на нього завели за скаргою "ображеного прокурора"

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає безперспективною відкрите стосовно нього кримінальне провадження щодо недостовірного декларування.

Джерело: Рябошапка у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Ексгенпрокурор заявив, що йдеться про заяву "ображеного звільненого прокурора Андрія Шевченка".

Пряма мова: "Справа безперспективна, тому САП відмовилася її реєструвати, але через ВАКС зобов'язали прокурорів зареєструвати провадження і перевірити інформацію.

Стосується кредиту, який моя дружина отримала у 2016 році і який ми ще довго будемо виплачувати".