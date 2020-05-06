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Рябошапка каже, що справу на нього завели за скаргою "ображеного прокурора"

Середа, 6 травня 2020, 15:44
Рябошапка каже, що справу на нього завели за скаргою ображеного прокурора

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає безперспективною відкрите стосовно нього кримінальне провадження щодо недостовірного декларування.

Джерело: Рябошапка у коментарі "Укрінформу"

Деталі: Ексгенпрокурор заявив, що йдеться про заяву "ображеного звільненого прокурора Андрія Шевченка".

Пряма мова: "Справа безперспективна, тому САП відмовилася її реєструвати, але через ВАКС зобов'язали прокурорів зареєструвати провадження і перевірити інформацію.

Стосується кредиту, який моя дружина отримала у 2016 році і який ми ще довго будемо виплачувати".

Що передувало: 6 травня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура за рішенням суду відкрила справу за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.

Нагадаємо: 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку з посади.

Ініціаторами недовіри були 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.

"Українська правда" в Threads

Теми: РябошапкаАнтикорупційна прокуратура
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