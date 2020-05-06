Рябошапка каже, що справу на нього завели за скаргою "ображеного прокурора"
Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає безперспективною відкрите стосовно нього кримінальне провадження щодо недостовірного декларування.
Джерело: Рябошапка у коментарі "Укрінформу"
Деталі: Ексгенпрокурор заявив, що йдеться про заяву "ображеного звільненого прокурора Андрія Шевченка".
Пряма мова: "Справа безперспективна, тому САП відмовилася її реєструвати, але через ВАКС зобов'язали прокурорів зареєструвати провадження і перевірити інформацію.
Стосується кредиту, який моя дружина отримала у 2016 році і який ми ще довго будемо виплачувати".
Що передувало: 6 травня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура за рішенням суду відкрила справу за фактом можливого декларування недостовірної інформації та одержання неправомірної вигоди колишнім генеральним прокурором Русланом Рябошапкою.
Нагадаємо: 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, що мало наслідком його відставку з посади.
Ініціаторами недовіри були 119 нардепів. Серед них народні депутати від "Слуги народу", зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від "Опозиційної платформи – За життя", в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.