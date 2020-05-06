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Пристайко: Україна готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО

Середа, 6 травня 2020, 15:51

Україна майже готова приєднатися до Партнерства розширених можливостей НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу, про це заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко.

5 травня на відеоконференції з послами країн-членів НАТО та представництвом НАТО в Україні віцепрем’єр заявив, що Україна з військової точки зору майже готова приєднатися до Програми розширених можливостей Альянсу (Enhanced Opportunity Partnership). 

"З військової точки зору, Україна готова приєднатися до Програми розширених можливостей, яка збільшить взаємосумісність українських військових з підрозділами країн-членів НАТО. Залишається певне "домашнє завдання" на цьому напрямку, але робота добре спланована і її розуміють представники сектору безпеки та оборони України, як і їхні партнери в НАТО", - зазначив Пристайко.

Щодо політичної складової, за його словами, вже "формується консенсус" щодо запрошення України до цього формату.

"На сьогодні в рамках програми з НАТО взаємодіють Австралія, Йорданія, Швеція, Фінляндія та Грузія. Очікую запрошення для України вже в ході наступного засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони", – зазначив Вадим Пристайко.

Віцепрем'єр подякував представникам НАТО за послідовну підтримку України у реформі сектору оборони і впровадженні Річної національної програми, яка за змістом близька до Плану дій щодо членства в НАТО.

"Курс України на членство в НАТО залишається незмінним. Річна національна програма та Комплексний пакет допомоги НАТО для України є практичними інструментами, які допоможуть нам досягти цієї мети", – наголосив Пристайко.

Нагадаємо, наприкінці березня президент України Володимир Зеленський, вітаючи Північну Македонію з вступом до НАТО, заявив, що Україна одного дня також стане повноправним членом Альянсу.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаНАТОПристайко
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