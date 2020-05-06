У РФ понад 1,2 млн безробітних
Середа, 6 травня 2020, 16:19
Міністр праці і соціального захисту Росії Антон Котяков заявив, що в РФ понад 1,2 млн безробітних.
Джерело: російське видання ТАСС
Пряма мова: "На сьогоднішній день в РФ зареєстровано 1 млн 243 тис. безробітних громадян. У тому числі за останні два місяці, починаючи з березня, ми зареєстрували 735 тис. наших громадян".
Деталі: За його словами, після 1 березня понад 208 тис. осіб втратили роботу.
Раніше він говорив, що в РФ "можливість збільшення безробітних до 5-6 млн осіб після закінчення пандемії розглядається як один з варіантів розвитку подій".
Нагадаємо:
- У Росії через пандемію COVID-19 з 30 березня по 11 травня оголошено режим неробочих днів.