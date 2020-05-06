У РФ понад 1,2 млн безробітних

Міністр праці і соціального захисту Росії Антон Котяков заявив, що в РФ понад 1,2 млн безробітних.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "На сьогоднішній день в РФ зареєстровано 1 млн 243 тис. безробітних громадян. У тому числі за останні два місяці, починаючи з березня, ми зареєстрували 735 тис. наших громадян".

Деталі: За його словами, після 1 березня понад 208 тис. осіб втратили роботу.

Раніше він говорив, що в РФ "можливість збільшення безробітних до 5-6 млн осіб після закінчення пандемії розглядається як один з варіантів розвитку подій".

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