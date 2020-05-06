Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ понад 1,2 млн безробітних

Середа, 6 травня 2020, 16:19
У РФ понад 1,2 млн безробітних

Міністр праці і соціального захисту Росії Антон Котяков заявив, що в РФ понад 1,2 млн безробітних.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова: "На сьогоднішній день в РФ зареєстровано 1 млн 243 тис. безробітних громадян. У тому числі за останні два місяці, починаючи з березня, ми зареєстрували 735 тис. наших громадян".

Деталі: За його словами, після 1 березня понад 208 тис. осіб втратили роботу.

Раніше він говорив, що в РФ "можливість збільшення безробітних до 5-6 млн осіб після закінчення пандемії розглядається як один з варіантів розвитку подій".

Нагадаємо:

  • У Росії через пандемію COVID-19 з 30 березня по 11 травня оголошено режим неробочих днів.

Теми: Росіякоронавірусроботакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Росія
ISW пояснив, чому Шойгу намагається представити контрнаступ України як невдалу операцію
Якщо ситуація з БпЛА не зміниться, за рік нам доведеться сісти за стіл переговорів. FPV-дрони та їхня роль у війні
В Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа – росЗМІ
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: