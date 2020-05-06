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СБУ затримала агента ФСБ, який шукав дані про українські ракети

Середа, 6 травня 2020, 16:25
СБУ затримала агента ФСБ, який шукав дані про українські ракети

Працівники контррозвідки СБУ затримали мешканця Луганщини, який працював на російські спецслужби.

Джерело: пресслужба СБУ

Детально: "Контррозвідники Служби безпеки України попередили чергову спробу російських спецслужб отримати таємну інформацію про перспективні вітчизняні військові розробки у ракетобудівній галузі".

Деталі: Згідно з інформацією СБУ, мешканець Луганщини за завданням російської спецслужби встановив контакти з військовослужбовцями ЗСУ у районі проведення операції Об’єднаних сил і запропонував їм матеріальну винагороду за відповідну інформацію. Військові повідомили про це українську спецслужбу.

Як вказано у повідомленні, агента затримали 6 травня під час спроби передачі месенджером представникам ФСБ РФ секретної технічної документації щодо сучасного ракетного комплексу.

Інформація, яку він намагався передати була таємною, затриманому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.  

Теми: СБУФСБРосіявійна
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