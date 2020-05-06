Німеччина відкриє всі магазини, соціальні контакти обмежені до 5 червня

Федеральний уряд і землі у Німеччині домовилися продовжити обмеження на соціальні контакти до 5 червня, але з пом’якшеннями.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online, про це йшлося на онлайн-конференції канцлерки Ангели Меркель з главами регіонів, яка ще триває у середу.

Відповідно до рішення, надалі зустрічатися можна буде членам двох домогосподарств - наприклад, дві родини зможуть поїсти разом.

"Зважаючи на малу кількість інфекцій, перебування в громадському просторі допускається не лише наодинці із родичами зі свого домогосподарства чи іншою людиною, але й з людьми з іншого домогосподарства", - йдеться у спільному рішенні.

Крім того, на зустрічі домовились про відкриття всіх магазинів. Тобто дійсне до тепер обмеження на торгівлю на площі до 800 квадратних метрів скасовується. Магазини зобов'язані вживати гігієнічні заходи і не допускати виникнення черг.

Водночас рішення щодо ослаблення заходів, як і раніше, ухвалюватиме влада федеральних земель - тому у місцях спалах інфекції можуть діяти більш суворі правила.

Крім того, за інформацією Bild, матчі Бундесліги можуть відновитися у другій половині травня в режимі без глядачів. Бундесліга сама визначить дату відновлення матчів.