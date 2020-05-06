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Макрон пообіцяв підтримку співробітникам культури на тлі пандемії

Середа, 6 травня 2020, 18:35

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв гарантовані виплати для непрацюючих акторів і для співробітників кінематографу, чия робота зупинилась через пандемію коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Макрона зазнав критики через нездатність діяти досить швидко, щоб захистити французькі театри, бібліотеки і концертні зали від фінансових збитків, викликаних пандемією.

Як і в інших європейських країнах, Франція запустила програму з виплати більшості зарплат багатьом співробітникам, які тимчасово не працювали через карантин. 

У Франції близько чверть мільйона акторів, музикантів, танцюристів і інших митців працюють за короткостроковими контрактами. Такі працівники отримують державні стипендії, у перервах між роботою, якщо вони працюють не менше ніж 507 годин на рік.

Макрон заявив, що через закриття багатьох культурних об’єктів через вірус він скасує мінімальну вимогу до кількості годин роботи, аби митці могли отримували ці стипендії до серпня наступного року.

Він також пообіцяв створити компенсаційний фонд для режисерів, чиї зйомки були скасовані, і чотиримісячне звільнення від виплат по соціальному забезпеченню для письменників. 

Теми: коронавірусФранціякультура


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