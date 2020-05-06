ДБР шукає тих, хто бив в’язнів у Кропивницькому СІЗО

Слідчі Державного бюро розслідувань взялися перевірити інформацію від омбудсмена Людмили Денісової про те, що у Кропивницькому СІЗО систематично знущалися, били та шантажували двох затриманих.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "За попередньою інформацією, невстановлені працівники слідчого ізолятору у формі без розпізнавальних знаків та масках неодноразово наносили кільком ув’язненим тілесні ушкодження.

Побиття чинилися для того, щоб ув’язнені визнали свою вину у скоєнні злочинів, а саме розбою та незаконному викраденні людини.

Крім цього, через побиття працівники СІЗО намагалися встановити місцезнаходження коштів, які затримані нібито здобули злочинним шляхом".

Деталі: Під час медичного огляду в ув’язнених лікарі виявили численні гематоми тулубу та ніг.

У зв’язку з інцидентом слідчі ДБР почали розслідування за ч.2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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