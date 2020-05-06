Усі розділи
Укр / Рус

ДБР шукає тих, хто бив в’язнів у Кропивницькому СІЗО

Середа, 6 травня 2020, 19:32

Слідчі Державного бюро розслідувань взялися перевірити інформацію від омбудсмена Людмили Денісової про те, що у Кропивницькому СІЗО систематично знущалися, били та шантажували двох затриманих.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "За попередньою інформацією, невстановлені працівники слідчого ізолятору у формі без розпізнавальних знаків та масках неодноразово наносили кільком ув’язненим тілесні ушкодження.

Побиття чинилися для того, щоб ув’язнені визнали свою вину у скоєнні злочинів, а саме розбою та незаконному викраденні людини.

Крім цього, через побиття  працівники СІЗО намагалися встановити місцезнаходження коштів, які затримані нібито здобули злочинним шляхом".

Деталі: Під час медичного огляду в ув’язнених лікарі виявили численні гематоми тулубу та ніг.

У зв’язку з інцидентом слідчі ДБР почали розслідування за ч.2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо: 

  • 5 травня Денісова повідомила, що працівники Кропивницького СІЗО систематично знущалися, били та шантажували двох затриманих.

Українська правда
Теми: ДБРомбудсменКропивницький


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: тільки указом президента

Єрмак запропонував Німеччині, Франції і Росії перезавантажити переговори в Мінську

фотоКиївське Динамо "підпалило" траву на стадіоні для благородної мети

Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

Ми не будемо проводити масових заходів 8 і 9 травня – Шмигаль

В Україні буде від 6 морозу до 20 тепла і дощ

Усі головні новини...
ДБР
Януковича повторно викликали до ДБР
Нападом на журналіста Кутєпова займеться ДБР
Про національні інтереси і спецоперацію, яка відбувається просто зараз
Останні новини
19:59
У Держдепі назвали умову проведення виборів на окупованому Донбасі
19:48
Уряд розблокував фінансування кримськотатарського каналу "АTR"
19:32
ДБР шукає тих, хто бив в’язнів у Кропивницькому СІЗО
19:31
У Держдепі вважають, що "1+1" повторив фейк РФ про "американські лабораторії"
19:13
Ціни на нафту еталонних марок знижуються
19:03
відеоЛукашенко радить, як не підхопити COVID-19: не сиди вдома, соплі розвісивши, не лізь до чужої жінки
18:56
Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака: тільки указом президента
18:50
У Києві арештували чоловіка, якого обміняли у бойовиків: йому загрожує до 12 років в’язниці
18:35
Макрон пообіцяв підтримку співробітникам культури на тлі пандемії
18:12
Суд продовжить розгляд справи Суркісів проти Приватбанку у червні
Усі новини...
1