Мономаха, Мазепи і Гандзюка: Зеленський дав імена трьом військовим бригадам
Середа, 6 травня 2020, 21:16
Президент Володимир Зеленський присвоїв імена трьом окремим бригадам Сухопутних військ.
Джерело: указ президента від 6 травня
Деталі: 53 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ присвоєно найменування "імені князя Володимира Мономаха", 54 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ - найменування "імені гетьмана Івана Мазепи", а 59 окремій мотопіхотній бригаді Сухопутних військ - найменування "імені Якова Гандзюка".
6 травня відзначають День піхоти.
Українська правда