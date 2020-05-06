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Мономаха, Мазепи і Гандзюка: Зеленський дав імена трьом військовим бригадам

Середа, 6 травня 2020, 21:16

Президент Володимир Зеленський присвоїв імена трьом окремим бригадам Сухопутних військ.

Джерело: указ президента від 6 травня

Деталі: 53 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ присвоєно найменування "імені князя Володимира Мономаха", 54 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ - найменування "імені гетьмана Івана Мазепи", а 59 окремій мотопіхотній бригаді Сухопутних військ - найменування "імені Якова Гандзюка".

6 травня відзначають День піхоти.

Українська правда
Теми: Зеленськийармія


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