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Трьох дітей засипало піском на Харківщині, одна дівчинка загинула

Середа, 6 травня 2020, 21:51

На Харківщині в результаті обвалу на кар’єрі засипало піском трьох дітей, одна дівчинка загинула.

Джерело: Поліція Харківської області

Дослівно: "Близько 15:20 до Золочівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу смт Золочів дітей засипало піском… За вказаною адресою стало відомо, що троє дітей 9, 8, 5 років у супроводі батьків гралися поблизу піщаного кар’єру.  Раптово стався обвал ґрунту. Дітей засипало піском.

Двох із них вдалося дістати відразу, а восьмирічну дівчинку знайшли під завалом лише через 15-20 хвилин без свідомості. Не зважаючи на вжиття реанімаційних заходів дитину врятувати не вдалося".

Деталі: Місцева поліція внесла відомості про подію в ЄРДР за п.2 ч.2. ст.115 Кримінального кодексу з приміткою "нещасний випадок".

Українська правда
Теми: Харківська областьдіти


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