Офіс Венедіктової назвав основні версії вибухів боєприпасів на складах Міноборони

В офісі генпрокурора Ірини Венедіктової озвучили щонайменше 4 основні версії вибухів на складах і арсеналах Міністерства оборони.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "У ході розслідування, серед основних версій, було визначено:

причетність до скоєння злочину військових службових осіб, з метою приховання фактів нестачі;

недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків;

настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори,

а також вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарата та інші".

Деталі: Крім того, Венедіктова зазначила, що прокуратура долучить звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради до матеріалів розслідування вибухів боєприпасів у Балаклії.

Нагадаємо, що роботу ТСК продовжили ще на пів року.

За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який розповідав про звіт ТСК з трибуни парламенту, слідство має дві "абсолютно полярні" версії події у Балаклії.

Зокрема, одні розповідають про диверсію за допомогою безпілотника, а інші, що на складі у кількох заклали вибухівку.

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