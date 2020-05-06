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Офіс Венедіктової назвав основні версії вибухів боєприпасів на складах Міноборони

Середа, 6 травня 2020, 23:45

В офісі генпрокурора Ірини Венедіктової озвучили щонайменше 4 основні версії вибухів на складах і арсеналах Міністерства оборони.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "У ході розслідування, серед основних версій, було визначено:

  • причетність до скоєння злочину військових службових осіб, з метою приховання фактів нестачі;
  • недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків;
  • настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори,
  • а також вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарата та інші".

Деталі: Крім того, Венедіктова зазначила, що прокуратура долучить звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради до матеріалів розслідування вибухів боєприпасів у Балаклії.

Нагадаємо, що роботу ТСК продовжили ще на пів року.

За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який розповідав про звіт ТСК з трибуни парламенту, слідство має дві "абсолютно полярні" версії події у Балаклії.

Зокрема, одні розповідають про диверсію за допомогою безпілотника, а інші, що на складі у кількох заклали вибухівку.

Знати більше: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

Передісторія:

  • У ніч на 23 березня 2017 року почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів. Причиною називали диверсію і безпілотник.
  • Арахамія очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в період з 2014 по 2018 роки в Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії (Харківська обл.), Сватовому ( Луганська обл.), Кривому Розі (Дніпропетровська обл.).

Українська правда
Теми: вибухМіноборониВенедіктоваОфіс генпрокурора


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