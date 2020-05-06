Офіс Венедіктової назвав основні версії вибухів боєприпасів на складах Міноборони
В офісі генпрокурора Ірини Венедіктової озвучили щонайменше 4 основні версії вибухів на складах і арсеналах Міністерства оборони.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "У ході розслідування, серед основних версій, було визначено:
- причетність до скоєння злочину військових службових осіб, з метою приховання фактів нестачі;
- недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків;
- настання пожежі (вибухів) боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори,
- а також вчинення диверсії з можливим використанням безпілотного літального апарата та інші".
Деталі: Крім того, Венедіктова зазначила, що прокуратура долучить звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради до матеріалів розслідування вибухів боєприпасів у Балаклії.
Нагадаємо, що роботу ТСК продовжили ще на пів року.
За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який розповідав про звіт ТСК з трибуни парламенту, слідство має дві "абсолютно полярні" версії події у Балаклії.
Зокрема, одні розповідають про диверсію за допомогою безпілотника, а інші, що на складі у кількох заклали вибухівку.
Знати більше: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади
Передісторія:
- У ніч на 23 березня 2017 року почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів. Причиною називали диверсію і безпілотник.
- Арахамія очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в період з 2014 по 2018 роки в Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії (Харківська обл.), Сватовому ( Луганська обл.), Кривому Розі (Дніпропетровська обл.).